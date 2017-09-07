«Армалит» признан экспертом в модернизации производства

28 августа 2017 г. в атриуме Музея связи им. А. С. Попова состоялась церемония вручения премии «Предприятие года — 2017». Газета «Деловой Петербург» учредила премию в 2016 году с целью осветить достижения обрабатывающей промышленности и наградить лучшие предприятия Петербурга и Ленинградской области.

В этом году Армалит одержал победу в номинации «Модернизация производства». По итогам оценки специалистов предприятие заняло лидирующую позицию по показателю вложенных средств в модернизацию производственных мощностей, в том числе реконструкцию, перевооружение, приобретение оборудования. Высоких показателей в данной категории завод

достиг за счет запуска нового производственного комплекса мощностью 70 тыс. нормо-часов в год. Данный комплекс позволил не только повысить качество выпускаемой продукции, но и создал новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов. От лица АО «Армалит» награду получал генеральный директор Александр Викторович Кузнецов. В своей речи он выразил благодарность изданию «Деловой Петербург» за высокую оценку деятельности предприятия.

Всего было приглашено 250 предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области с оборотом свыше 1 млрд. рублей. В ходе оценки компаний-участников организаторы рассматривали целый ряд показателей: динамику выручки, прибыли, инвестиции в модернизацию производства и инновации, изменения численности персонала, перечисления в бюджеты регионов, социальную ответственность. Организаторы отметили, что в шорт-лист премии вошли 105 ведущих предприятий, их суммарная выручка за 2016 год составила 1,6 трлн рублей, это 50% от общего объема продукции, отгруженной всеми предприятиями обрабатывающей промышленности Петербурга и Ленинградской области.

По материалам пресс-службы АО «Армалит»



