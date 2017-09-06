Geberit представляет новую систему труб и фитингов

Группа Geberit представила трубопроводную систему Volex, состоящую из многослойных и однослойных пластиковых труб, а также фитингов и аксессуаров. Эти компоненты обеспечивают простой и надёжный монтаж внутридомовых коммуникаций в жилых домах и коммерческих зданиях: горячего и холодного водоснабжении, а также радиаторного и напольного отопления.

Система Volex разработана как недорогое и надёжное решение для прокладки трубопроводных коммуникаций в новых жилых и коммерческих зданиях, а также для работ по модернизации систем отопления и водоснабжения в реконструируемых объектах недвижимости.

«Трубопроводная система Volex подходит для применения в городских квартирах и в малоэтажной жилой застройке: таунхаусах, коттеджах, частных домах с автономными системами отопления, — отмечает эксперт Geberit. — Многослойные и однослойные трубы из полиэтилена повышенной термостойкости (PE-RT) соответствуют всем техническим и гигиеническим требованиям для водоснабжения, радиаторного отопления и обогрева пола».

Многослойные трубы Geberit Volex выпускаются диаметром от 16 до 63 мм. Они сочетают в себе прочность металла с гибкостью и малым весом пластика. Внутренний и внешний слои изделий выполнены из PE-RT, тогда как средний слой выполнен из алюминия. Благодаря такой конструкции эти трубы могут работать при давлениях до 10 бар. Трубы полностью непроницаемы для кислорода из окружающего воздуха.

Однослойные трубы Geberit Volex изготовлены из PE-RT с дополнительным противодиффузионным наружным слоем из EVOH, служащим барьером для кислорода. Благодаря высокой гибкости они хорошо подходят для систем напольного отопления, но могут использоваться для систем горячего и холодного водоснабжения. Данные трубы рассчитаны на рабочие давления до 6 бар и доступны в двух диаметрах — 16 и 20 мм. Они поставляются также в защитном кожухе красного или синего цвета.

Для быстрого и качественного монтажа трубопроводных систем Volex специалисты Geberit разработали широкую линейку пресс-фитингов. Их общей особенностью является прозрачное кольцо-индикатор из пластика Grilamid. Это кольцо позволяет контролировать правильность и глубину посадки трубы в фитинге непосредственно перед процедурой обжима и предотвращает контакт слоя алюминия с корпусом фитинга.

Обжимные гильзы фитингов Geberit Volex изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и имеют два уплотнительных кольца. При соблюдении технологии монтажа гарантируется герметичность соединений, которые не требуют обслуживания на протяжении всего срока службы трубопровода. Фитинги Geberit Volex могут обжиматься с помощью пресс-инструмента с одним из двух профилей — U или TH. Но наиболее быстрый и качественный монтаж достигается при использовании фирменного пресс-инструмента Geberit.

По материалам журнала «С.О.К»



