На конференции «Нефтегазопереработка-2017» обнародуют рейтинг иностранных лицензиаров

На конференции «Нефтегазопереработка-2017» 12 сентября в Москве будут представлены аналитические материалы «Модернизация производств для переработки нефти и газа». Об этом сообщили организаторы мероприятия – «Московские нефтегазовые конференции». Материалы содержат информацию о планах модернизации нефтегазоперерабатывающих предприятий в 2011- 2020 гг. В информацию об установках входят, в частности, год ввода в эксплуатацию и модернизации, мощность, лицензиар. Также в них представлены инвестиционные планы компаний и приоритетные направления деятельности.

Участникам конференции также презентуют настенную карту «Российская нефтегазопереработка-2017» с информацией об основных установках для производства нефтепродуктов с описанием стадий модернизации, видов производственных процессов, мощности, сроков ввода в эксплуатацию и прочих характеристик.

На «Нефтегазопереработке-2017» впервые будет обнародован рейтинг иностранных лицензиаров по критерию лояльности к российским производителям оборудования. Будут также объявлены итоги ежегодного опроса крупнейших нефтегазовых компаний в номинациях: реакторы, колонное оборудование, насосно-компрессорное оборудование, печное оборудование, центробежные насосы, емкостное оборудование, аппараты воздушного охлаждения, трубопроводная арматура, теплообменное оборудование, КИП и автоматика, электротехническая продукция.

По материалам ИА «Девон»



