Vaillant Group открыл новую бренд-зону в Липецке

В июне в Липецке состоялось торжественное открытие магазина партнёра «Вайлант Груп Рус» — компании «Водозабор». Компания «Водозабор» имеет статус инженерного центра Vaillant и предлагает полный комплекс услуг по оснащению объектов газовым и инновационным оборудованием: проводит консультации, проектирует, поставляет и осуществляет пусконаладку с последующим гарантийным и сервисным обслуживанием.

Компания была создана в 2017 году как структурное подразделение ООО «Промбурвод», занимающей лидирующие позиции в Липецке в области бурения скважин. В начале этого года руководство группы приняло стратегическое решение организовать подразделение по продажам инженерных систем совместно с «Вайлант Груп Рус».

Новый шоу-рум с оборудованием Vaillant Group имеет удачное месторасположение на пересечении основных городских магистралей при въезде в город. Жителям близлежащих элитных поселков не придётся преодолевать долгие километры пути, чтобы увидеть котлы Vaillant и пообщаться со специалистами. Представители «Водозабора» настроены активно привлекать клиентов через интернет, поскольку уже обладает серьезный опытом продвижения услуг в сети.

Генеральный директор ГК «Промводбур» Роман Сергеевич Сапронов ждет от нового направления уверенного старта и делает ставку на комплексный подход, профессионализм сотрудников и качество техники Vaillant Group.

По материалам журнала «С.О.К»



