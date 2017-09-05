МК «Сплав» начинает поставку оборудования в Иран

Крупный договор заключен летом между Корпорацией «Сплав» и АО «Русатом Сервис», ведущим подразделением Госкорпорации «Росатом» по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов ядерной энергетики за рубежом. Согласно условиям контракта, «Сплав» произведет и отгрузит оборудование и запасные части общим количеством более 7 тыс.единиц для атомной станции «Бушер» в Иране. Юлия Пенязь, зам.директора по продажам для АЭС, отмечает: «Для атомной станции в Иране мы изготавливаем комплектующие и оборудование, которое будет

использовано при проведении плановых ремонтных работ. Для атомной станции «Бушер» мы поставляем оборудование начиная с 2007 года. За этот период суммарно мы отгрузили более 9 тыс.единиц трубопроводной арматуры. До заключения договора с «Русатом Сервисом» в сфере поставок в Иран мы успешно сотрудничали с «Атомстройэкспортом», инжиниринговой компанией, также входящей в состав «Росатома».

Корпорация «Сплав» уже приступила к производству продукции, первая отгрузка, по условиям договора, состоится уже в октябре. Контракт охватывает 2 года – таким образом, поставки продукции в Иран будут осуществляться в течение 2017 и 2018 годов.

По материалам пресс-службы Корпорации «Сплав»



