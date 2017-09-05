«Морская Техника» поставила оборудование на НИС «Южморгеология»

Группа компаний «Морская Техника» в августе 2017 года поставила опреснительную установку производительностью 20 тонн/сутки для концерна АО «Росгеология». Об этом сообщает пресс-служба «Морской техники». Оборудование будет установлено на научно-исследовательском судне АО «Южморгеология». Специалисты «Морской техники доработали установку с учетом специфики работы в Охотском море, в частности, на оборудование были установлены дополнительные фильтры. «Морская Техника» была основана в 1997 году как компания по поставкам судовых запчастей. В 1998 году открылось подразделение судовой радиоэлектроники, осуществляющее судовое радио- и навигационное снабжение флота. В 2011 году в компании открылись новые направления деятельности – проектно-конструкторское бюро и судоходная компания «Си Энерджи», подразделения FessoValves (комплексные поставки трубопроводной арматуры) и Rig Solutions (поставки бурового оборудования).

По материалам портала Portnews



