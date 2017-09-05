В Москве пройдет конференция «Нефтегазопереработка-2017»

12 сентября в отеле InterContinental (Москва, Тверская, 22) состоится седьмая ежегодная конференция "Модернизация производств для переработки нефти и газа" (Нефтегазопереработка-2017). Участникам конференции будут представлены аналитические материалы "Программа модернизации нефтегазоперерабатывающих производств до 2024 года", которые содержат информацию о программе модернизации нефтегазоперерабатывающих предприятий в 2011- 2024 гг. В информацию об установках входит: год ввода в эксплуатацию, год реконструкции, мощность, лицензиар. Также представлены инвестиционные планы компаний и приоритетные направления деятельности. В рамках конференции состоятся мероприятия:

·Круглый стол "Взаимодействие ФАУ "Главгосэкспертиза России" с компаниями нефтегазового сектора"

·Круглый стол "Меры государственной поддержки производителей нефтегазового оборудования"

·Круглый стол "Инновации при модернизации производств газопереработки"

·Дискуссия "Доступ российских производителей (поставщиков) оборудования к проектам иностранных лицензиаров и ЕРС подрядчиков"

На конференции "Нефтегазопереработка-2017" объявляются итоги ежегодного опроса крупнейших нефтегазовых компаний в номинациях: реакторы, колонное оборудование, насосно-компрессорное оборудование, печное оборудование, центробежные насосы, емкостное оборудование, аппараты воздушного охлаждения, трубопроводная арматура, теплообменное оборудование, КИП и автоматика, электротехническая продукция. Впервые будет обнародован рейтинг иностранных лицензиаров по критерию лояльности к российским производителям оборудования. Участники получат свежий выпуск настенной нефтегазовой карты "Российская нефтегазопереработка-2017" с информацией об основных установках для производства нефтепродуктов с описанием стадий модернизации, видов производственных процессов, мощности, сроков ввода в эксплуатацию и прочих характеристик.

По материалам портала Advis



