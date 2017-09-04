«АБС ЗЭиМ Автоматизация» поставила оборудование для Хабаровской ТЭЦ-1

В рамках реализации инвестиционной программы АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК), направленной на строительство новых объектов, а также техническое перевооружение и реконструкцию (ТПиР) уже существующих, предприятие группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» поставило шкафы серии КСАТО для реконструкции котла Хабаровской ТЭЦ-1. АО «ДГК (входит в ПАО «РусГидро») - четвертая по величине установленной мощности территориальная генерирующая компания России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Зона деятельности компании охватывает 1/10 часть территории России. Компания производит тепловую и электрическую энергию, а также обеспечивает централизованное теплоснабжение потребителей в районах расположения электростанций в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и южном районе Республики Саха (Якутия).

По материалам пресс-службы ОАО ««АБС ЗЭиМ Автоматизация»»



