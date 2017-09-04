«ПРИВОДЫ АУМА» представляют новую линейку приводов

ООО «ПРИВОДЫ АУМА» предлагает новую бюджетную линейку многооборотных редукторов GP, которые отличаются компактностью конструкции, подходят для монтажа в условиях ограниченного пространства. Данные редукторы являются оптимальным решением для автоматизации многооборотной арматуры с невыдвижным штоком, например, шпиндельных затворов и клиновых задвижек, в температурном диапазоне от –40° до +80°, имеют степень защиты оболочки IP68. В комбинации с электроприводом максимальный крутящий момент составляет 2500 Нм.
По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»