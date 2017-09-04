МК «СПЛАВ» ПОДПИСАЛА ОЧЕРЕДНОЙ КОНТРАКТ В РАМКАХ ГОСОБОРОНЗАКАЗА

Партнерские отношения между Корпорацией «Сплав» и одним из ведущих предприятий Госкорпорации «Ростех» вышли на новый этап развития. В конце августа между сторонами состоялось подписание очередного договора о стратегическом партнерстве в рамках выполнения Государственного оборонного заказа. Согласно контракту «Сплав» приступает в производству очередной крупной партии комплектующих для продукции, производимой одним из предприятий «Ростеха» для нужд Министерства обороны РФ. Общая сумма контракта составляет порядка 100 млн.рублей.

Павел Замахин, начальник Управления по продажам общепромышленной арматуры МК «Сплав», отмечает: «Первый контракт, заключенный в прошлом году между нашей Корпорацией и «Ростехом», мы завершили успешно. По нему для наших партнеров мы произвели и отгрузили свыше 200 комплектов изделий, которые входят в состав продукции, поставляемой в рамках Гособоронзаказа. Объем продукции по новому контракту в разы превышает предыдущий заказ. Отгрузку комплектующих по этому договору мы планируем завершить в начале 2018 года».

Расширение сотрудничества с Госкорпорацией «Ростех» — принципиально новая сторона деятельности и стратегически важный шаг в развитии Корпорации «Сплав». Перед началом совместной работы стороны провели ряд встреч, в ходе которых высочайшую оценку получили производственные возможности «Сплава», а также уровень качества, который обеспечивает Корпорация. Для выполнения в полном объеме и точно в срок принятых на себя обязательств

«Сплав» запустил проект по строительству специализированного цеха по производству комплектующих в рамках Гособоронзаказа, и в настоящее время производство изделий для одного из предприятий ГК «Ростех» уже ведется в новом производственном подразделении, оснащенном комплексом необходимого современного металлообрабатывающего оборудования.

По материалам пресс-службы Корпорации «Сплав»



