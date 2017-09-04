«Волгограднефтемаш» в очередной раз признан лидером отрасли

По итогам опроса нефтегазовых компаний на выбор лучшего производителя оборудования для модернизации нефтегазоперерабатывающих предприятий ОАО «Волгограднефтемаш» признано победителем в четырех номинациях и стало лучшим по производству реакторов, колонного, теплообменного и емкостного оборудования.

В опросе приняли участие 27 нефтегазовых компаний, среди которых: ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ООО «РН-Туапсинский НПЗ», АО «Куйбышевский НПЗ», АО «Сызранский НПЗ», АО «Ачинский НПЗ ВНК», АО «РНПК», ОАО «Сургутнефтегаз, АО «Ангарская нефтехимическая компания», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», АО «ТАНЕКО», ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез» и другие. Стоит отметить, что уже пятый раз, с самого начала проведения этих ежегодных рейтингов, Волгограднефтемаш является бессменным лидером в производстве реакторов, в четвертый раз признается лучшим производителем емкостного оборудования и уже трижды побеждает в номинации лучший производитель колонного оборудования. Это яркое свидетельство того, что Волгограднефтемаш производит надежную в эксплуатации продукцию, не уступающую мировым аналогам.

По материалам пресс-службы ООО «ВНМ»



