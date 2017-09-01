VALTEC проведет вебинар по системам трубопроводов

5 сентября с 11 до 12 ч (время московское) состоится вебинар «Системы металлополимерных, PEX- и PE-RT-трубопроводов». Напоминаем, что участие в вебинарах VALTEC бесплатное. Нужно лишь заранее зарегистрироваться. В ответ вы получите персональную ссылку на сайт, где будет

осуществляться online-трансляция. Чтобы заполнить регистрационную форму и ознакомиться с программой мероприятий на текущий месяц, перейдите в раздел «Вебинары, семинары». Вы получите возможность прослушать доклад специалиста, задать вопросы по продукции и получить на них ответы, не покидая рабочего места, из дома и даже в дороге – с обычного компьютера, а также устройства на Android или iOS.

По материалам пресс-службы VALTEC



