«Транснефть» ввела новую систему измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов

На линейной производственно–диспетчерской станции (ЛПДС) «Омск» Омского районного нефтепроводного управления (РНУ) (филиал АО «Транснефть – Западная Сибирь») введена в эксплуатацию новая система измерений количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов (СИКН). Система обеспечит учет нефтепродуктов, транспортируемых по магистральному нефтепродуктопроводу (МНПП) Омск-Уфа.

Новая СИКН входит в состав оборудования действующей ЛПДС «Омск», предназначенной для хранения и транспортировки нефтепродуктов. Работы по строительству новой СИКН проводились в условиях действующего производства. Введенная в эксплуатацию система обеспечивает автоматизированный коммерческий учет дизельного топлива при сдаче его от АО «Транснефть – Западная Сибирь» в АО «Транснефть – Урал» по МНПП Омск-Уфа. СИКН предназначена для измерения массы брутто нефтепродуктов методом прямых динамических изменений. С ее помощью также измеряются плотность, давление и температура нефтепродуктов.

Помимо технологической части объекта (блока фильтров, блока измерительных линий, блока измерения показателей качества нефтепродукта (БИК), проектом предусмотрена установка оборудования для автоматизации СИКН. Система автоматики и применяемое оборудование СИКН в режиме реального времени отображают параметры количества и качества транспортируемого нефтепродукта, соответствие фактических объемов запланированным. Также автоматизация процессов позволяет формировать отчеты по учету нефтепродуктов за заданный интервал времени и по партиям в автоматическом режиме и по запросу.

Используемые в СИКН контроллеры автоматики и вспомогательных систем решают задачи по контролю работы и управлению оборудованием технологических блоков, систем пожарной сигнализации и электроснабжения. Примененное оборудование – блок измерительных линий, БИК, система обработки информации - изготовлено на заводе «Транснефтемаш» и производственном центре автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) АО «Транснефть – Верхняя Волга».

По материалам пресс-службы ПАО «Траснефть»



