В Москве ужесточится процесс сертификации стройматериалов и арматуры

Перечень строительных материалов, подлежащих сертификации, будет расширен в связи с реализацией в Москве программы реновации, следует из сообщения столичного департамента градостроительной политики. Там уточнили, что большие объемы строительства в рамках программы реновации будут способствовать повышению спроса на стройматериалы, а также необходимости более жесткого контроля их качества. Одним из инструментов такого контроля является сертификация.

"По предложению нашего департамента и Московского инновационного производственно-строительного кластера в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, внесены изменения. Теперь необходимо сертифицировать отопительные приборы и в обязательном порядке представлять декларацию о соответствии нормативным документам на теплоизоляционные материалы и сухие смеси", — приводятся в сообщении слова главы департамента Сергея Левкина. Как пояснили в ведомстве, сертификацией будет заниматься ОАО "Мосстройсертификация" и другие уполномоченные организации, которые аккредитованы в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация). В ближайшее время перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, может пополниться, в частности, лифтовым оборудованием, лакокрасочной продукцией, светодиодными лампами, трансформаторными ячейками типа КСО-298 MSU и трубопроводной арматурой.

По материалам «Интерфакс»



