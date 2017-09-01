Система менеджмента качества ПНТЗ сертифицирована в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ

Первоуральский новотрубный завод прошел сертификационный аудит и получил сертификат соответствия требованиям стандарта СТО "Газпром" 9001-2012 в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. В процессе аудита проведена оценка процессов проектирования, разработки, производства и поставки трубной продукции, выпускаемой предприятием. Успешное прохождение аудита подтвердило соответствие систем менеджмента качества ПНТЗ требованиям корпоративного стандарта ПАО "Газпром" для поставщиков материально-технических ресурсов.

Члены аудиторской группы высоко оценили реализацию на ПНТЗ принципов производственной системы Белая металлургия, широкое применение информационных систем, высокий уровень квалификации и информирования персонала о требованиях системы менеджмента качества, культуру исполнения установленных процедур, уровень проведения внутренних аудитов, применение статистических методов, – комментирует технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.

Одним из первых сертификацию в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ прошел Челябинский трубопрокатный завод (входит в Группу ЧТПЗ). Группа ЧТПЗ сотрудничает с "Газпромом" на протяжении многих лет и поставляет продукцию для ключевых проектов компании: "Сила Сибири", "Северный поток — 2", "Бованенково — Ухта", "Ухта — Торжок", "Грязовец — Выборг".

По материалам пресс-службы ЧТПЗ



