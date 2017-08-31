В июле 2017 года на заводах Kempchen в Германии и Чехии при содействии специалистов ООО «ИЛЬМА» прошёл аудит с участием экспертов Госпромнадзора Республики Беларусь, после чего экспертным советом было принято решение о выдаче компании Kempchen Dichtungstechnik GmbH разрешения на право изготовления уплотнений для эксплуатации в Республике Беларусь на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности.

Немаловажный момент при работе с заказчиком – возможность оперативной отгрузки. На складах Kempchen постоянно поддерживаются запасы более 17 тысяч номенклатурных позиций (среди них - металлические и комбинированные фланцевые прокладки, сальниковая набивка, тканевые компенсаторы и пр.). А благодаря тому, что производство компании оснащено новейшим высокопроизводительным оборудованием, а в структуре есть собственный конструкторский отдел, у Kempchen есть возможность в коротки сроки разрабатывать, изготавливать и отгружать как стандартную, так и нестандартную продукцию. Подробнее о компании Kempchen Dichtungstechnik GmbH читайте в статье «Уплотнения Kempchen®: немецкое качество и комплексный подход к вопросам герметизации», опубликованной в новом номере журнала «ТПА».



