«ТермоБрест» и «Ермак Газ» представят продукцию в Тюмени

СП «ТермоБрест» совместно с официальным дилером ООО «Ермак Газ» примут участие в специализированной выставке «Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс», которая состоится 19 - 22 сентября в г. Тюмени, РФ. Специалисты завода приглашают посетить стенд № 50 в выставочном зале «Тюменская ярмарка» по адресу г. Тюмень, ул. Севастопольская, 12. Время работы выставки 19-22 сентября с 10:00 до 18:00, 23 сентября с 10:00 до 14:00.

СП «ТермоБрест» представит на выставке весь спектр производимой продукции – запорно-регулирующей газовой арматуры и приборов автоматики безопасности газовых систем, включая новинки:

угловые электромагнитные клапаны;

фильтры газовые с максимальным рабочим давлением до 16 бар;

фильтры газовые с электронными индикаторами загрязненности фильтроэлемента;

регуляторы нулевого давления и соотношения газ/воздух;

электронные датчики-реле давления;

смесители газов.

Посетители стенда ТЕРМОБРЕСТ смогут получить информационные материалы, а также задать интересующие вопросы специалистам СП «ТермоБрест» и ООО «Ермак Газ».

По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО



