ООО «НПФ «РАСКО» примет участие в выставке HEAT&POWER 2017

НПФ «РАСКО» приглашает посетить стенд № С401 в павильоне 1, зал 2 на международной выставке промышленного котельного, теплообменного оборудования и систем автономного энергоснабжения HEAT&POWER, с 24по 26 октября 2017 года в Москве, МВЦ «Крокус Экспо».

На стенде компании вы сможете ознакомиться с новинками в области коммерческого и технологического учета газа и тепла, контрольно-измерительных приборов, котельной автоматики, газорегуляторного оборудования и запорно-регулирующей арматуры, а также с:

- системами газового лучистого отопления (ГЛО) на базе «светлых» и «темных» газовых инфракрасных излучателей Schwank производства АО «Сибшванк», российского подразделения компании Schwank GmbH – мирового лидера в данной области. Системы ГЛО обеспечивают многократное сокращение затрат на отопление производственных цехов, ангаров, складов, объектов агропромышленного комплекса, спортивных сооружений и торговых центров при минимальных сроках окупаемости;

- продукцией всемирно известно корпорации Honeywell,

- новыми видами линейки продукции под брендом «РАСКО», выпускаемой в содружестве с ПАО «Саранский приборостроительный завод».

Кроме того, на стенде компании «НПФ «РАСКО» будет представлен обширный ассортимент современного отечественного высокоэффективного оборудования для строительства, реконструкции и модернизации котельных, тепловых пунктов, печей и сушилок ведущих заводов‒производителей котельной автоматики; устройств контроля пламени; запально-сигнализирующих устройств; горелок; запорно-регулирующой арматуры; контрольно-измерительных приборов и др.

По материалам ООО «НПФ «РАСКО»



