АО «Транснефть – Сибирь» начало эксплуатацию новых электродвигателей

АО «Транснефть – Сибирь» в рамках программы развития выполняет работы по вводу в эксплуатацию оборудования с улучшенными показателями качества, КПД и энергоэффективности. Так, с начала текущего года предприятие ввело на своих производственных объектах семь таких электродвигателей. Всего в 2017 году на современные аналоги планируется заменить 11 электродвигателей.

В настоящее время выполнены работы по внедрению двух асинхронных взрывозащищенных электродвигателя подпорных насосных агрегатов мощностью 2000 кВт и одного синхронного электродвигателя магистрального насосного агрегата (МНА) общепромышленного исполнения мощностью 8000 кВт на НПС «Нижневартовская-3». По одному синхронному электродвигателю МНА общепромышленного исполнения заменено на НПС им.Чепурского-1, НПС «Исетское-1». На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Западный Сургут» специалисты установили два синхронных электродвигателя МНА взрывозащищенного исполнения мощностью 8000кВт. В сентябре текущего года планируется установка еще 4 синхронных электродвигателей МНА мощностью от 6300 до 8000 кВт на ЛПДС «Западный Сургут» (2 шт.), НПС «Сетово-1» (1 шт.), НПС «Исетское-1» (1 шт.).

В сравнении с ранее эксплуатируемыми, новые электродвигатели обладают повышенными показателями КПД, увеличенным межремонтным интервалом, увеличенным сроком службы. Использование новых электродвигателей позволит обеспечить эффективный расход электроэнергии, а также бесперебойную транспортировку нефти по системе магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь».

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



