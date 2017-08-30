СП «ТермоБрест» добавил новое видео в галерею обзора продукции

СП «ТермоБрест» ООО – ведущий производитель газовой запорно-регулирующей арматуры – продолжает работы по созданию и распространению видеоматериалов о новинках своей продукции. Видеоролик-презентация угловых электромагнитных клапанов уже размещен в YouTube на официальных каналах ООО «НПФ «РАСКО» (смотреть>>) и СП «ТермоБрест» ( Смотреть>> ). Напоминаем, что ООО «НПФ «РАСКО» является крупнейшим дилером СП «ТермоБрест» ООО, а регион продаж ООО «НПФ «РАСКО» продукции СП «ТермоБрест» охватывает всю территорию Евразийского экономического Союза.
По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО и ООО «НПФ «РАСКО»