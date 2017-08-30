«НПФ «РАСКО» станет участником «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2017»

ООО «НПФ «РАСКО» приглашает посетить стенд № D4.3 на XXI Международной специализированной выставке газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2017», которая состоится с 3 по 6 октября 2017 г. в Санкт-Петербурге (КВЦ «Экспофорум», павильон G).

Ежегодная выставка «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» – одно из крупнейших выставочных мероприятий по газораспределению и газопотреблению в России. Ежегодно главные газораспределительные компании представляют на выставке новейшие разработки в области технологий и оборудования, применяемые в использовании газа, во многом определяя перспективы развития отрасли в России.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

1. Газификация жилых зданий, промышленных, жилищно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов, промышленных зон и технопарков

2. МАГИСТРАЛЬНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

3. АВТОНОМНОЕ И РЕЗЕРВНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

4. ПОДГОТОВКА ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

6. УЧЁТ ГАЗА

7. ДИАГНОСТИКА

8. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

На стенде «ООО «НПФ «РАСКО» вы сможете ознакомиться с новинками в традиционно представляемом ассортименте продукции в области коммерческого и технологического учета газа, контрольно-измерительных приборов, котельной автоматики, газорегуляторного оборудования и запорно-регулирующей арматуры, а также с системами газового лучистого отопления (ГЛО) на базе газовых инфракрасных излучателей Schwank производства АО «Сибшванк», новинками и самыми актуальными предложениями и инновационными разработками крупнейших российских и зарубежных партнеров нашей компании – ведущих производителей данной отрасли. Другими словами, всем необходимым для оборудования газовых котельных, тепловых пунктов, печей, сушилок, газоснабжения загородных поселков или отдельного жилого дома в одном месте и по ценам заводов-изготовителей. На стенде компании вы также сможете получить консультации ведущих специалистов, ознакомиться с рекламно-техническими материалами, обсудить организационные и технические вопросы.

По материалам пресс-службы ООО «НПФ «РАСКО»



