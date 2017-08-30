VALTEC расширяет линейку монтажного инструмента

Ассортимент монтажного инструмента VALTEC пополнили новые позиции с привлекательной ценой: пресс-инструмент электрический VT.EPL202; насадки для электрического пресс-инструмента VT.PB2 (V-профиль). Предложено достойное пополнение линейки, включающей в себя уже известные модели электрического пресс-инструмента – VT.572111 и VT.1550. Новинки можно

отнести к товарам «золотой середины», использование которых позволит оптимизировать затраты на монтажное оборудование, сохранив качество и надежность производимых соединений.

Преимущества универсального электрического пресс-инструмента VT.EPL202: качество по привлекательной цене; автоматический обратный ход поршня; компактная и прочная конструкция (стержневая форма); простота использования (две кнопки); небольшой вес (3,5 кг); подходит для монтажа пресс-соединений диаметром до 54 (металлические трубопроводы) и 110 (полимерные трубопроводы) мм; инструмент и насадки произведены в Германии.

По материалам пресс-службы VALTEC



