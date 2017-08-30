ОНИКС: о работе Отдела технического контроля

Пресс-служба компании «ОНИКС» сообщает, что несколько месяцев назад лаборатория ОТК была укомплектована стендом для гидравлических и пневматических испытаний трубопроводной арматуры. С помощью данного оборудования специалисты компании смогут еще более качественно подходить к вопросу проверки арматуры на прочность и герметичность, обеспечивая 100%-ный контроль. Также на сайте компании размещен информационный видеоролик, демонстрирующий работу лаборатории.

По материалам пресс-службы компании «ОНИКС»



