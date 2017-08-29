В сентябре в Казани пройдет Татарстанский нефтегазохимический форум

Татарстанский нефтегазохимический форум – 2017 (6-8 сентября, «Казанская Ярмарка») включит 4 отраслевые выставки, 9 конференций и 5 круглых столов. В этом году он посвящен 50-летию «Нижнекамскнефтехима» – об этом стало известно в ходе заседания «Татнефтехиминвест-холдинга».

Для участия в форуме уже заявлены 212 предприятий из 45 городов России и 7 стран мира (Австрия, Беларусь, Китай, Германия, Польша, Тайвань, Южная Корея), в том числе 42 компании из Татарстана, сообщил генеральный директор ОАО «Казанская ярмарка» Лев Семенов. В этом году более четверти участников приедут на Татарстанский форум впервые. Среди них – АО НПК «Дедал», (ГК «Росатом», Московская обл., г. Дубна), SHANGHAI SHUANGYAN CHEMICAL EQUIPMENT, Завод Газпроммаш (Саратов), «Корпорация Акционерной Компании «Электросевкавмонтаж» (Краснодар), Муромский завод трубопроводной арматуры, ООО «Насосы ППД» (Пермь), НЕОЛАНТ (Москва), АО «НПП Нефтегазовая техника» (Ростов-на-Дону), Пензенский Кузнечно-прессовый Завод, ООО ФСО «ПОЛЮС», (Тульская область, г. Узловая), ООО РЕНН (Санкт-Петербург), ООО «Сарансккабель» (Саранск), ООО «Современные Экологические Технологии» (Владимир), АО «Уралэлектромедь» (Свердловская область, г. Верхняя Пышма), «Холдинг кабельный альянс» (Екатеринбург) и другие. В ТНФ примут участие делегации регионов РФ, Беларуси, Казахстана,

Азербайджана, ФРГ; представители крупных компаний ЛУКОЙЛ, Газпром, «Транснефть», «Газпром нефть», «Роснефть», СИБУР Холдинг и др.

В выставке «Интерпластика-Казань» примут участие 43 компании из России, Германии, Польши, Австрии, Китая, Тайваня и Южной Кореи), организаторы мероприятия - ВЦ и Messe Duesseldorf GmbH. Впервые буден показан термопластавтомат в работе. После выставки эта машина будет работать в Казани в компании «ТД Ферекс» – производителя светодиодных светильников.

В рамках деловой программы при поддержке «Мессе Дюссельдорф Москва» состоится Международная научно-практическая конференция «Аддитивные технологии: оборудование, материалы, применения», организатором которой является «Татнефтехиминвест-холдинг». 6 сентября будут работать 5 тематических конференций и 2 круглых стола.

По материалам ИА «Девон»



