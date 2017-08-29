Инженерные компании углубляют знания маркетинга: «БДР Термия Рус» провела конференцию по маркетингу

24 августа компания ООО «БДР Термия Рус» провела первую конференцию по Маркетингу для федеральных партнеров. Первым выступал генеральный директор ООО «БДР Термия Рус» Салазкин Юрий Валерьевич. В докладе были подведены коммерческие итоги компании за 2016 год и текущий 2017 год, определена стратегия компании в краткосрочной и долгосрочной перспективе, обозначены основные цели и задачи отдела маркетинга. Дмитрий Чернов, директор по развитию бизнеса ООО «БДР Термия Рус», осветил в презентации такие темы, как основные тенденции развития рынка настенных котлов в России, развитие компании в цифрах и фактах. Руководитель отдела маркетинга ООО «БДР Термия Рус» Елена Михасева в первой части доклада рассказала о структуре международного холдинга BDR Thermea, истории бренда BAXI, обмене опытом с итальянскими коллегами. Вторая часть содержала информацию о маркетинговой активности ООО «БДР Термия Рус», совместной рекламе с партнерами, социальных проектах и акциях.

Особый интерес вызвал информационный блок, представленный специалистом отдела маркетинга и рекламы ООО «БДР Термия Рус», Юлии Зуевой. Основная тема была посвящена Digital Marketing, комплексу мероприятий в части работы с on-line инструментами: продвижению в социальных сетях, интернет проекту «BAXI клуб», новому мобильному приложению для монтажников, цифровым сайтам и т.д. Молодые сотрудники отдела маркетинга ООО «БДР Термия Рус» Мария Азарова и Валентина Полуянова также приняли активное участие в конференции и презентовали новое печатное издание — «Руководство по корпоративному дизайну BAXI и De Dietrich».

Принять участие в конференции был приглашен управляющий партнер известного PR агентства «Идеи и решения» Сергей Пархоменко. Участники конференции отметили, что профессиональная аналитика, статистические данные и оценка эффективности маркетинговых инструментов: сарафанное радио, on-line СМИ, ТВ/YouTube, SMM — стали важной и интересной частью мероприятия.

По материалам журнала «С.О.К»



