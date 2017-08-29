«Транснефть» модернизирует комбинированный ультразвуковой дефектоскоп

АО «Транснефть – Диаскан» завершило первый этап модернизации комбинированного ультразвукового дефектоскопа 40-ДКК. Диагностический прибор прошел приемочные испытания и принят в эксплуатацию комиссией ПАО «Транснефть». Комбинированный ультразвуковой дефектоскоп 40-ДКК предназначен для диагностирования трубопроводов диаметром 40”, 42” и 48” с применением ультразвуковых измерительных систем WM и CD. В результате первого этапа модернизации улучшены следующие характеристики данного диагностического комплекса:

- повышена разрешающая способность измерительной системы за счет увеличения количества ультразвуковых датчиков WM в 1,6 раза;

- минимальные размеры выявляемых дефектов стенки трубы типа «риска» снижены в 2,5 раза по ширине и в 1,5 раза по глубине.

Второй этап модернизации прибора включает дооснащение диагностического комплекса магнитной измерительной системой MFL, окончание работ запланировано на февраль 2018 года.

Дефектоскопом 40-ДКК АО «Транснефть – Диаскан» завершает модернизацию комбинированных приборов, предназначенных для диагностирования трубопроводов диаметром 40”, 42” и 48”.

По материалам Службы общественных коммуникаций АО «Транснефть – Диаскан»



