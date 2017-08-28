В Тюмени пройдет выставка «Дефектоскопия»

В Тюмени обсудят новейшие технологии диагностики магистральных трубопроводов. Международная выставка «Дефектоскопия» пройдет в Тюменском технопарке c 5 по 7 сентября 2017 года. В рамках экспозиции откроются четыре круглых стола по вопросам комплексного контроля качества защитных и функциональных покрытий, автоматизации диагностирования технического состояния объектов магистральных трубопроводов, акустической эмиссии и других технологий диагностики.

«Дефектоскопия» — специализированная выставка, ориентированная на практическое применение современных средств всех видов неразрушающего контроля и технической диагностики, включая контрольно-измерительное оборудование, проходящая в разных регионах России с 2000 года. Как сообщили в пресс-службе Тюменского технопарка, выставка проводится в разных городах России — Пермь, Томск, Волгоград, Уфа, Иркутск и каждые три года в Санкт-Петербурге.

По материалам портала АНГИ



