«Росводоканал» потратил более 1 млрд рублей на подготовку к зиме

На предприятиях Группы компаний «Росводоканал» подвели промежуточные итоги летней ремонтной кампании и подготовки систем водоснабжения и водоотведения к предстоящему осенне-зимнему периоду. На сегодняшний день выполнен большой объём работ по ремонту и модернизации оборудования. На эти цели израсходовано более 1 млрд рублей.

При подготовке к предстоящей зиме региональные водоканалы провели промывку более 2 тыс. км трубопроводов и перекладку свыше 40 км сетей водоснабжения и водоотведения. Была восстановлена работоспособность наиболее проблемных участков канализационных коллекторов в Барнауле, Твери, Воронеже. Выполнено благоустройство территорий на месте проведения ремонтных работ в прошлый зимний период. Проведено техническое обслуживание и текущий

ремонт около 20 тыс. единиц оборудования, из них более 5 тыс. – заменены на новые. Завершены работы по обслуживанию и ремонту более 10 тысяч водопроводных и канализационных колодцев.

«Подготовке систем водоснабжения и водоотведения к эксплуатации в осенне-зимний период уделяется самое серьезное внимание на всех предприятиях ГК «Росводоканал». Своевременное выполнение программы ремонтной кампании для нас является важной задачей. Все мероприятия выполняются в соответствии с разработанными планами и графиками работ и призваны повысить надежность эксплуатации водопроводно-канализационных сетей в отопительный сезон», – отметил операционный директор ООО УК «Росводоканал» Андрей Шмаленко.

В ходе ремонтной кампании специалистами водоканалов заменено 1,5 тыс. и отремонтировано 2,5 тыс. пожарных гидрантов, произведен капитальный и текущий ремонт около 2 тыс. водоразборных колонок. На водоочистных и очистных сооружениях канализации проведены необходимые работы по обслуживанию и замене вспомогательного оборудования, продолжаются работы по ремонту основных технологических сооружений. На строительный ремонт кровли и фасадов зданий и сооружений из производственной программы направлено более 40 млн рублей.

По материалам пресс-службы УК «Росводоканал»



