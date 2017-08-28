«Данфосс» оснастит оборудованием строящуюся котельную в Белой Калитве

В г. Белая Калитва Ростовской области возводится блочно-модульная котельная, которая придет на смену физически и морально устаревшей станции теплоснабжения. Проектом предусмотрено использование современных систем, обеспечивающих качественное теплоснабжение потребителей. Также проводятся работы по реконструкции двух станций смешения. Организация закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения реализована с применением теплообменных аппаратов марки «Ридан», регулирующих клапанов с электроприводами и дисковых поворотных затворов производства «Данфосс».

За счет инновационных технологий теплообменное оборудование гарантирует максимальную энергоэффективность, простую и безотказную эксплуатацию. Регулирующие клапаны с высокой точностью выполняют функции смешения и разделения в системах теплоснабжения. Трубопроводная арматура обеспечивает поддержку заданных параметров и надежное перекрытие потока. Технические решения «Данфосс» позволяют автоматизировать технологические процессы и обеспечить дистанционное регулирование и контроль работы оборудования.

Проект реализует ООО «Распределенная генерация» на основе концессионного соглашения между инвестором, администрацией Белокалитвинского района и правительством Ростовской области. Как отметила Ольга Мельникова, глава районной администрации, город получит тепло совершенно другого качества и при этом не тратятся бюджетные деньги. Планируется, что к началу отопительного сезона объекты будут введены в действие. Их совокупная мощность порядка 45 МВт. Благодаря современным технологиям качественным теплом и горячей водой будут обеспечены жители свыше 140 многоквартирных домов и два десятка социальных объектов – школы, детские сады, медицинские учреждения.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



