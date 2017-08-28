Uni-Fitt представляет новинки радиаторной арматуры

Бренд Uni-Fitt расширил ассортимент производимой радиаторной арматуры новыми узлами для панельных радиаторов с нижним подключением. Узлы с встроенным регулируемым байпасом предназначены для подключения отопительных приборов к однотрубным системам отопления. Встроенные шаровые краны представленного решения позволяют производить монтаж/демонтаж

радиаторов без слива теплоносителя из системы отопления. Узлы представлены в прямом и угловом исполнениях. Присоединение узлов UNI-FITT выполнено под отопительные приборы с межосевым расстоянием 50 мм и с наружной резьбой 3/4» EK. Новинка производится в Италии.

По материалам журнала «С.О.К»



