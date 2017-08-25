«Эго Инжиниринг» пополнила линейку продукции фильтром с манометром RBM

Компания «Эго Инжиниринг» предлагает итальянское качество по выгодной стоимости – по привлекательной цене можно приобрести наиболее популярный из всей продукции RBM – самопромывной фильтр с манометром 1/2. Самопромывной фильтр с манометром RBM прекрасно справляется с задачей очистки воды в системах водоснабжения, отопления, продлевает срок службы инженерных сетей. Фильтр снабжён манометром и сливным краном, что позволяет постоянно контролировать давление воды в сети и регулярно производить очистку картриджа. Промывка картриджа осуществляет при помощи сливного крана, а благодаря съемной конструкции с уплотнительным кольцом очень легко произвести замену отработанного картриджа.

Усиленный внутренний картридж из нержавеющей стали позволяет произвести очистку воды не только от металлической окалины, но и от разных минеральных взвесей. Фильтр прекрасно справляется со своей основной функцией и при высоком давлении в сети до 16 бар.

По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»



