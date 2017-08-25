«ПромАрм» отгрузил затворы для ООО «Атмис-Сахар»

ООО «ПромАрм» изготовлена партия затворов дисковых для ООО «Атмис-Сахар» для сложных рабочих условий. Рабочая среда: сернистая кислота 30%, температура до +70С. В производстве были использованы нестандартные технические решения и применены особо прочные и химически стойкие материалы: корпус и диск – сплав Alloy 20, уплотнение – сплав Duplex 2205+графит. Марка затворов - ПА 978.300.10-07. Как сообщают в компании, в ООО «ПромАрм» накоплен достаточный опыт подбора материалов и производства затворов для различных сложных параметров.
По материалам пресс-службы ООО «ПромАрм»