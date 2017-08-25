ПОЛИПЛАСТИК подвел итоги конкурса на «Лучшую бизнес-идею»

В Группе ПОЛИПЛАСТИК подведены итоги конкурса на «Лучшую бизнес-идею», приуроченного к празднованию 26-ой годовщины со дня рождения компании. Конкурс проводился среди сотрудников Группы ПОЛИПЛАСТИК. Цель конкурса – выявление и поддержка активных и неравнодушных сотрудников, способных предложить новые решения по улучшению деятельности компании в самых разных областях. К участию принимались заявки с предложениями по внедрению инновационных решений в следующих направлениях: научно-техническая сфера; экономика и финансы; организация рабочего (офисного/производственного) пространства; бережливое производство; сфера общественного питания; экологические проекты, благоустройство территории; реклама, продвижение бренда; социальная ответственность.

Откликнулось более 50-ти сотрудников – неравнодушных и креативных людей, которые хотят развиваться вместе с компанией и улучшать качество продуктов и услуг. Выражаем благодарность всем принявшим участие. Все работы внимательно рассмотрены и будут использованы в дальнейшей работе.

По материалам пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК



