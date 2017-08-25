«АБС Электро» презентовал продукцию для ГК «Росатом»

23 августа в офисе группы компаний «АБС Электро» в г. Москва состоялась презентация промышленного и инновационного потенциала для предприятий Чувашской Республики в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». В работе принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев, руководитель Проектного офиса «Развитие продукции гражданского назначения» государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Дмитрий Байдаров, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Владимир Аврелькин, с докладами выступали руководители и сотрудники предприятий Чувашской Республики.

От группы компаний «АБС Электро» с докладами, посвященными комплексным решениям «АБС Электро» для атомной отрасли выступили Руководитель департамента РЗА и АСУ ОАО «ВНИИР» Алексей Синичкин и Директор по науке и техническому развитию ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» Андрей Дарвин. Вопросы, затронутые в докладах, вызвали большой интерес и оживленную дискуссию среди участников.

Руководитель Проектного офиса «Развитие продукции гражданского назначения» ГК «Росатом» Дмитрий Байдаров поблагодарил «АБС Электро» и всех собравшихся за возможность ознакомиться на одной площадке с продукцией и потенциалом предприятий электротехнического кластера Чувашии, а также Главу Чувашской Республики за личное участие. Он выразил заинтересованность в реализации совместных проектов с некоторыми из представленных предприятий. Михаил Игнатьев поблагодарил представителей ГК «Росатом» и «АБС Электро» за внимание к Чувашии и предоставленную возможность презентовать промышленный потенциал Республики, а также всех участников встречи за целевую подготовку докладов. Он обратил внимание, что электротехнические предприятия Чувашской Республики эффективно работают на обеспечение системы энергетической безопасности.

Ранее в целях развития стратегического партнерства между ГК «Росатом» и промышленными организациями Чувашской Республики было подписано соответствующее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, реализация которого позволила значительно увеличить объемы поставляемой продукции в адрес структурных подразделений ГК «Росатом».

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



