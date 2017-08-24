Uponor подвел финансовые итоги первого полугодия 2017

Компания Uponor сообщила, что в 2017 году чистые продажи компании и сопоставимая операционная прибыль значительно увеличатся и превысят прошлогодние показатели.

Ключевая информация за текущий период:

Чистые продажи компании за январь - июнь 2017 года увеличились на 5.0% и достигли 573.5 млн. евро.

Операционная прибыль за этот период выросла на 2-3% и составила 37.5 млн. евро; сопоставимая операционная прибыль – на 15% с итоговым результатом в 38.8 млн. евро.

Прибыль на акции за первое полугодие составила 0.29€, доход по инвестициям - 13.6%.

Президент и главный исполнительный директор Юри Луомакоски прокомментировал результаты деятельности компании за первое полугодие 2017 года: «Несмотря на растущий рыночный спрос, второй квартал не оправдал наших ожиданий в силу некоторых обстоятельств. Однако хочется отметить, что мы успешно завершили программу модернизации в Европе. Это позволит нам обеспечить прочную платформу для увеличения прибыли с одной стороны, и с другой продолжить формирование долгосрочных отношений с ключевыми клиентами, что является приоритетом для компании».

В первом полугодии 2017 года стратегические подходы Uponor на международном рынке были направлены на определенные демографические требования. Несмотря на усиление политической неопределенности в Европе и неустойчивую мировую экономическую ситуацию компании удалось стабилизировать работу в сфере строительства в Европе, благодаря чему появилась возможность использовать высокий уровень рыночного спроса на благо компании.

По итогам полугодового отчета компания Uponor оценила свои капитальные расходы примерно в 60 млн. евро без учета инвестиций. Если в 2017 году компании удастся приобрести новые производственные линии, как было запланировано ранее, этот показатель увеличится.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте компании.

По материалам журнала «С.О.К»



