«ОМК» и «Росатом» сформировали проект дорожной карты сотрудничества на 2017–2022 годы

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) и госкорпорация «Росатом» провели совместную конференцию для разработки программы сотрудничества. Встреча состоялась в Выксе (Нижегородская область), где находится крупнейший актив ОМК – Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ»). В конференции приняли участие директор по маркетингу и стратегии ОМК Илья Коломеец, управляющий директор ВМЗ Александр Барыков, директор по развитию и реструктуризации Госкорпорации «Росатом» Олег Барабанов, руководитель проектного офиса «Развитие производства продукции гражданского назначения» Госкорпорации «Росатом» Дмитрий Байдаров, представители дочерних зависимых обществ. Стороны обсудили направления сотрудничества, определили первоочередные шаги для развития партнерства, сформировали и подписали дорожную карту с целью реализации проектов. Делегация Росатома, включающая представителей 12 предприятий, посетила современное производство ВМЗ: новейший в России широкоформатный прокатный стан-5000 и цех труб большого диаметра, ознакомилась с системой менеджмента качества (производственная система ВМЗ). «Конференция прошла очень продуктивно, благодарю коллег. Мы обсудили ряд ключевых вопросов, наметили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества, в том числе в области разработки новых марок сталей и импортозамещающей продукции, технологий, НИОКР. Затронули также комплексные поставки оборудования и узлов для предприятий топливно-энергетического комплекса и другие важные направления», — прокомментировал итоги мероприятия директор по маркетингу и стратегии ОМК Илья Коломеец.

Директор по развитию и реструктуризации Госкорпорации «Росатом» Олег Барабанов отметил: «Мы проводим конференцию в формате открытой проектной сессии и в рамках реализации положений соглашения о сотрудничестве, которое было подписано на Международном форуме «Атомэкспо» в июне 2017 года. В свою очередь, подписание соглашения является продолжением продуктивной работы, начатой в рамках Форума «NDExpo’2017». Мы последовательно развиваем отношения с партнерами на новых рынках, активно работаем в области импортозамещения в интересах топливно-энергетического комплекса и других направлений бизнеса. Сегодня мы обмениваемся опытом и видением возможных направлений сотрудничества для достижения конкурентных позиций в будущем. По моим ощущениям, подходы и ценности наших компаний совпадают, и это дает возможность получить новые направления роста, наполнение портфеля заказов на долгосрочный период». По итогам конференции стороны подписали протокол и сформировали проект дорожной карты сотрудничества на 2017–2022 годы.

По материалам портала EnergyLand



