ФАС разрешила акционеру ЧТПЗ выкупить долю «Роснано» в «Этерно»

Федеральная антимонопольная служба России разрешила кипрской компании Mountrise выкупить долю «Роснано» в предприятии по производству соединительных деталей трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов — «Этерно», после завершения сделки Mountrise будет принадлежать 100% уставного капитала «Этерно», следует из материалов ФАС.

«ФАС России рассмотрела ходатайство компании "Маунтрайз Лимитед"... о приобретении доли в размере 49,8913% уставного капитала зарегистрированного на территории Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью "Этерно"... что в совокупности с имеющимися в распоряжении у группы лиц компании "Маунтрайз Лимитед" составит долю в размере 100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Этерно", и установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции... ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что «Роснано» с прибылью выходит из совместного проекта с Челябинским трубопрокатным заводом (ЧТПЗ), для реализации которого была создана компания «Этерно». По данным «Роснано», общий бюджет проекта составил 9,2 млрд рублей, доля «Роснано» — 4,6 млрд рублей.

Напомним, в запуске производства штампосварных деталей (разрезных тройников) для трубопроводов с использованием нанотехнологий на заводе «Этерно» в декабре 2016 года принял участие президент России Владимир Путин.

По материалам портала RNS



