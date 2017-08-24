ИТЗ оснастил трубами «Т Плюс»

Изоляционный трубный завод (Московская область) завершил поставки изолированных труб и фасонных изделий для Группы «Т Плюс», сообщает пресс-служба компании. Трубная продукция будет использована клиентом для строительства тепловых сетей в Пензе, Кирове и Саратове. Группа «Т Плюс» – крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 регионах России.

Напомним, недавно на производственных площадках ИТЗ в Пересвете и Скоропусковском завершено нанесение ППУ-изоляции на трубы диаметром от 273 до 720 мм. Общий объем предизолированных труб составил 7,5 км. Завод осуществил комплексную поставку материалов для строительства трубопроводов – помимо изоляции труб для заказчика были изготовлены фасонные изделия и комплекты изоляции стыков. Конкурентами при проведении конкурсов были компании «Мосфлоулайн», «Таттеплоизоляция», «СМИТ-Ярцево», «Полимерстрой».

«В прошлом году на заводе была запущена новая линия по производству полиэтиленовых оболочек для труб в изоляции ППУ, что позволило оптимизировать стоимость конечной продукции - предизолированных труб; на 50% расширен сортамент выпускаемых теплоизолированных фасонных изделий и деталей трубопроводов. Благодаря этим факторам мы смогли принять участие в конкурсах на поставки в адрес группы «Т Плюс» и победить», -прокомментировал генеральный директор Изоляционного трубного завода Сергей Фролов.

По материалам пресс-службы ИИС «Металлоснабжение и сбыт»



