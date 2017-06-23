Завершился II корпоративный чемпионат Группы ЧТПЗ «Молодые профессионалы» WorldSkills Hi-Tech

20 июня в Образовательном центре Группы ЧТПЗ состоялась торжественная церемония закрытия II корпоративного чемпионата профессионального мастерства по методике WorldSkills. В рамках мероприятия названы имена победителей, которые представят компанию в финале Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech в ноябре 2017 года.



Первое место в компетенции «токарные работы на станках с ЧПУ» занял неоднократный призер и победитель региональных чемпионатов, чемпион национального полуфинала «Молодые профессионалы», студент четвертого курса образовательной программы «Будущее Белой металлургии» Дмитрий Шмарловский. В компетенции «сварочные технологии» победу одержал электросварщик ручной сварки ремонтно-механического цеха Челябинского трубопрокатного завода Сергей Жуков. На прошлогоднем корпоративном чемпионате Сергей также занял первое место. Победителями компетенции «мехатроника» стали Александр Паульс и Николай Максимов, представляющие завод «Алнас» (предприятие нефтесервесного дивизиона Группы ЧТПЗ). Александр Паульс – выпускник корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии», победитель I Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech в 2015 году. Сейчас Александр – специалист производственного обучения проекта Группы ЧТПЗ «Колледж будущего Татарстана», реализуемого в Альметьевске на основе государственно-частного партнерства с Республикой Татарстан. Николай Максимов – ведущий инженер-электроник завода «Алнас».



Обладателем первого места в компетенции «электромонтаж» стал сотрудник Челябинского трубопрокатного завода, электромонтер цеха по производству труб большого диаметра «Высота 239» Егор Романцов. В копилке наград Егора есть бронзовая медаль по «электромонтажу» III Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2016 года. Победителем первых в России соревнований по компетенции «промышленная механика и монтаж» стал представитель Первоуральского новотрубного завода Максим Популов. Группа ЧТПЗ стала инициатором проведения в нашей стране соревнований по данной общемировой компетенции. Максим и его наставник, международный эксперт WorldSkills Рустам Самигуллин, входят в национальную сборную и будут представлять Группу ЧТПЗ на международных чемпионатах профессионального мастерства.



Всего во II корпоративном чемпионате Группы ЧТПЗ «Молодые профессионалы» WorldSkills Hi-Tech приняли участие 25 сотрудников пяти предприятий трубного и нефтесервисного дивизионов Группы ЧТПЗ. Гостями чемпионата стали двое специалистов из Бразилии – обладатели бронзовой медали мирового первенства WorldSkills в компетенции «промышленная механика и монтаж».



По материалам пресс-службы ПАО «ЧТПЗ»