«ОМЗ-Спецсталь» запустил новое литейное производство

На предприятии ОМЗ-Спецсталь, входящем в Группу ОМЗ, состоялось торжественное открытие литейного производства после комплексной модернизации. Проект по крупномасштабной модернизации литейного производства компании ОМЗ-Спецсталь стартовал в 2013 году. При финансовой поддержке Газпромбанка (АО) в рамках инвестиционной программы в модернизацию производственных мощностей литейного комплекса было инвестировано более 880 млн. рублей.



В рамках модернизации были реализованы четыре ключевых направления: создание единой технологии изготовления литейной формы для всей номенклатуры литья, обеспечение регенерации до 80% применяемых формовочных смесей, комплексная механизация и автоматизация формовочных и стержневых работ, безмодельное изготовление форм и стержней. Для реализации проекта технического перевооружения литейного производства были привлечены ведущие в этой области компании, имеющие опыт успешной реализации аналогичных проектов, как за рубежом, так и России: GEMCO Engineers, Kuttner и GUT. Всего было закуплено и модернизировано 50 единиц оборудования.



Модернизация литейного производства включала в себя техническое перевооружение участка крупного литья, на котором был введен новый комплекс передвижного смесителя Wohr 100 производства компании AAGM. В процессе модернизации был полностью завершен переход производства литья на технологию AlpHaset-процесс, представляющую собой процесс изготовления формовочной смеси с применением связующих материалов в виде фенолформальдегидной смолы. Технология AlpHaset-процесс позволяет упростить процедуру выбивки форм и значительно повысить качество отливок. В результате чего размеры и конфигурация отливок будут максимально приближены к готовому изделию.



Одним из важных этапов комплексной модернизации литейного производства стал переход на безмодельное производство. Безмодельная технология в случае единичных и уникальных заказов позволяет изготовить форму быстрее и с наименьшими затратами. Новый пятикоординатный центр Poseidon для обработки песчаных форм производства итальянской компании СMS позволяет осуществлять изготовление полости песчаной формы и наружной поверхности стержня методом высокоскоростного фрезерования.



Экономический эффект комплексной модернизации литейного производства оценен в 100 млн руб. в год при производстве 10 000 тонн литья в год. Срок окупаемости проекта – 8 лет. Выполненная модернизация позволит предприятию ОМЗ-Спецсталь выйти на один уровень с европейскими поставщиками литья и повысить качество выпускаемой продукции. С запуском оборудования после проведенной модернизации начинается новый этап развития литейного производства компании ОМЗ-Спецсталь.



По материалам портала «и-Маш»