«НТА-ПРОМ» получила сертификат взрывозащиты на датчики Barksdale

Компактные датчики-реле давления Barksdale серии 9671X, 9681X, 9692X и датчики-реле температуры серии T9692X производства компании «НТА-ПРОМ» теперь сертифицированы в соответствии с международными стандартами IECEx для применения во взрывоопасных зонах (Exd).



Продукция серии T9692X способна измерять температуру в диапазоне от -23 до 165 С и обладает возможностью местного и удаленного монтажа. Прочный компактный корпус датчика-реле температуры Barksdale и наличие SPDT / DPDT релейных контактов обеспечивают те качества и возможности, которые необходимы для применения во взрывоопасных зонах.



Ключевые особенности:



• Сертификация в соответствии с ATEX и IECEx для применения во взрывоопасных зонах



• Соответствие стандартам NACE, UL и CSA



• Релейные контакты SPDT и DPDT



• Рабочая температура датчиков-реле давления до -23°С



Серия 9671X, 9681X, 9692X предлагает различные модели для вакуума, низкого давления и высокого давления. Кроме этого, датчики Barksdale сертифицированы в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga / 1Ex d IIC T6 Gb. Все сертификаты регулярно обновляются.



По материалам пресс-службы ООО «НТА-ПРОМ»