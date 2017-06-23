Представитель Президента в УФО посетил Курганский центр испытаний и сертификации ТПА

22 июня в Курган с двухдневным рабочим визитом прибыл заместитель полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Моисеев. Поездка проходит в рамках действия временной рабочей группы при полномочном представителе по координации деятельности инвестиционного уполномоченного в Уральском федеральном округе и уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации. В ходе поездки А. Моисеев посетил несколько предприятий. В частности, он ознакомился с деятельностью АНО «Курганский центр испытания сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры».



Предприятие уникально в своем роде, так как является единственным на территории Уральского федерального округа, аналогичные лаборатории находятся в Москве и Санкт-Петербурге. На стендовом оборудовании АНО «КЦИСС» проходят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работ, разработки инновационной и энергоэффективной продукции, включенной в отраслевые планы по импортозамещению.



Еще одним пунктом пребывания в рамках рабочей поездки Александра Моисеева стал завод «Буровые установки Кургана». Именно этому молодому предприятию, открытому в мае 2017 года, единственному в России, удалось найти инвестиционного партнера в Китае. Благодаря этому проекту российско-китайское предприятие по производству буровой техники для нефтегазового комплекса работает над созданием собственной производственной площадки в Кургане и планирует к 2019 году запустить производство. В рамках обсуждения инвестиционного проекта Александр Моисеев отметил важность создания подобных предприятий на территории Уральского федерального округа.



Заместитель полномочного представителя президента РФ в УФО продолжит свою рабочую поездку и проведет в областном центре заседание временной рабочей группы при полномочном представителе Президента РФ, а также ряд встреч с руководителями и предпринимателями Курганской области.



По материалам пресс-службы Губернатора Курганской области