«Гусар» представит буровое оборудование на выставке MIOGE 2017

В рамках технической программы выставки «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2017 на стенде компании «Гусар» (В 216, павильон 3, зал 14) состоится презентация оборудования для разведочного бурения на шельфе — системы придонных подвесок «Mud-line» производства Гусевского арматурного завода. Более того, 29 июня с 10:30 до 12:20 в зале RPGC 1 (павильон 3, зал 13) в рамках круглого стола «Локализация производства нефтегазового оборудования в России: новые возможности для отрасли» с докладом на тему «Локализация на территории России сложного технологического оборудования, используемого при строительстве и эксплуатации нефтяных и газовых скважин на суше и море» выступит технический директор ООО «Гусар Новые Технологии» Александр Яров.



По материалам пресс-службы ООО «Гусар»