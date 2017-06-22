Danfoss запускает программу сотрудничества с производителями тепловых насосов

Программа сотрудничества с производителями тепловых насосов – это комплексное предложение, включающее в себя как поставку комплектов оборудования для производства тепловых насосов, так и всестороннюю поддержку и продвижение сертифицированных компанией «Данфосс» производителей тепловых насосов. Для сертифицированных партнеров данная программа предусматривает

- Размещение информации о партнере на сайте «Данфосс»;

- Специальные цены на комплекты оборудования для сборки тепловых насосов;

- Кастомизацию комплектов как по теплопроизводительности, так и составу входящего в комплект оборудования в соответствии с требованиями сертифицированных партнеров;

- Постоянное наличие согласованного перечня комплектующих на складе «Данфосс» в Москве;

- Техническую поддержку и обучение.

В настоящее время программа включает комплекты, предназначенные для производства тепловых насосов на хладагентах R407C и R410A. В состав базового комплекта входят такие компоненты, как:

- Компрессор

- ППТО конденсатор

- ППТО испаритель

- Реле высокого давления

- Реле низкого давления

- Фильтр-осушитель

- Смотровое стекло

- Электромагнитный клапан с катушкой

- ТРВ

- Реле протока

- Контроллер

- Трансформатор

- Датчик температуры

- Датчик низкого давления

- Датчик высокого давления

В качестве опции в состав комплекта могут быть включены

- Подогреватель картера

- Четырёхходовой клапан

- Частотный регулятор

- Устройство плавного пуска