Danfoss запускает программу сотрудничества с производителями тепловых насосов

Программа сотрудничества с производителями тепловых насосов – это комплексное предложение, включающее в себя как поставку комплектов оборудования для производства тепловых насосов, так и всестороннюю поддержку и продвижение сертифицированных компанией «Данфосс» производителей тепловых насосов. Для сертифицированных партнеров данная программа предусматривает
- Размещение информации о партнере на сайте «Данфосс»;
- Специальные цены на комплекты оборудования для сборки тепловых насосов;
- Кастомизацию комплектов как по теплопроизводительности, так и составу входящего в комплект оборудования в соответствии с требованиями сертифицированных партнеров;
- Постоянное наличие согласованного перечня комплектующих на складе «Данфосс» в Москве;
- Техническую поддержку и обучение.
В настоящее время программа включает комплекты, предназначенные для производства тепловых насосов на хладагентах R407C и R410A. В состав базового комплекта входят такие компоненты, как:
- Компрессор
- ППТО конденсатор
- ППТО испаритель
- Реле высокого давления
- Реле низкого давления
- Фильтр-осушитель
- Смотровое стекло
- Электромагнитный клапан с катушкой
- ТРВ
- Реле протока
- Контроллер
- Трансформатор
- Датчик температуры
- Датчик низкого давления
- Датчик высокого давления
В качестве опции в состав комплекта могут быть включены
- Подогреватель картера
- Четырёхходовой клапан
- Частотный регулятор
- Устройство плавного пуска