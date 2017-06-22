Управлять батареями можно при помощи смартфона

Компания «Данфосс» представила на российском рынке программируемый радиаторный терморегулятор нового поколения Danfoss Eco™ с электронным контроллером и возможностью управления со смартфона. Новинка предназначена для отопительных батарей любого типа. По утверждению представителей компании, терморегулятор способен почти вдвое снизить потребление тепла в городской квартире или частном доме.



«В этом устройстве мы впервые реализовали возможность настройки температурных режимов отопительных приборов через смартфон. Специальное мобильное приложение Danfoss Eco™ App, доступное для бесплатного скачивания в Google Play и App Store, позволяет легко управлять отоплением с помощью Bluetooth и включает комплекс интеллектуальных функций, дающих полный контроль над каждым радиатором. В комплексе все это позволяет реализовать концепцию умной системы отопления на базе любой городской квартиры или частного дома», — рассказывает Алексей Епишин, руководитель направления по термостатическому оборудованию компании «Данфосс».



Как объясняет специалист, регулирование интенсивности нагрева батарей — простейший способ экономии тепла, а значит, и денег, особенно в современных жилых домах с поквартирным учетом тепла. Например, температуру можно снижать в периоды, когда никого нет дома, или ночью. Да и в остальное время, как известно, топят во многих городах гораздо интенсивнее, чем это необходимо. В результате лишнее тепло расходуется впустую и рассеивается на улицу через открытые форточки, а резкое снижение влажности воздуха в квартирах приводит к многочисленным заболеваниям у детей и взрослых и к увяданию комнатных растений. Использование интеллектуального устройства позволяет избежать вреда здоровью и до 46% снизить размер платежей за отопление.



Программируемые терморегуляторы дают возможность настраивать работу домашнего отопления прямо со смартфона, в соответствии с ежедневным расписанием, для каждой комнаты отдельно. Стандартная программа предусматривает три разных температурных режима в течение суток и индивидуальные настройки для выходных и будних дней. Есть также возможность ручной



настройки с помощью поворотной рукоятки, как у обычного терморегулятора. Текущие установки отображаются на жидкокристаллическом дисплее с подсветкой.



Одна из новых, продвинутых опций — достижение заданной температуры воздуха в комнате к определенному времени. Интеллектуальный алгоритм рассчитывает время включения батареи исходя из площади и особенностей конкретного помещения. При любых переменах, от смены времен года до перестановки мебели, умное устройство подстраивается к изменениям. Во время проветривания, когда температура воздуха в комнате резко падает, включается функция определения открытого окна. Радиатор отключается на 30 минут, а затем термостат возвращается к рабочему режиму. Это позволяет не тратить лишнее тепло на обогрев улицы.



Точность регулирования обеспечивают нескольких встроенных датчиков, которые ежеминутно измеряют температуру в помещении. Непрерывный контроль нагрева отопительного прибора позволяет поддерживать температурный режим в комнате в диапазоне от 6 до 28°C.



По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»