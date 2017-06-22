«ГАКС-АРМСЕРВИС» представил новое оборудование

Специалистами научно-производственного предприятия «ГАКС-АРМСЕРВИС» разработано новое оборудование - станок для притирки пробковых кранов ГАКС-50/200С. Данное оборудование предназначено для совместной механической притирки конусных уплотнительных поверхностей корпусов пробковых кранов с их пробками.



Станок может применяться в различных отраслях промышленности – нефтяной, газовой, энергетической, химической и других и является одноместным. Диапазон использования станка по условному проходу притираемых изделий – DN50..200 мм. Принцип работы станка основан на сообщении притираемым деталям различных видов движений. В качестве абразивно-притирочного материала применяется абразивная паста. На станке имеется возможность переналадки и регулировки с одного типоразмера крана на другой. Качественная притирка обрабатываемых поверхностей, получаемая при использовании технологии предприятия-изготовителя, обеспечивает шероховатость Ra до 0,1 мкм.



По материалам пресс-службы ООО НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»