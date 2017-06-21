«Росатом» и ОМК начнут внедрение импортозамещающих технологий

Объединенная металлургическая компания (ОМК) и госкорпорация «Росатом» в рамках «Атомэкспо 2017» заключили соглашение о совместной реализации проектов, разработке и внедрении импортозамещающей техники и технологий.



В частности, компании планируют сформировать программу научно-технического сотрудничества и развивать взаимодействие по нескольким направлениям. Среди них – разработка новых марок стали, в том числе со специальными требованиями по хладо- и коррозионной стойкости, включая стали арктического применения, разработка импортозамещающей трубопроводной арматуры, узлов трубопроводов для нужд топливно-энергетического комплекса, создание и применение материалов для производства ветроэнергетических установок, реализация проектов в сфере судостроения, энергетического машиностроения, автоматизации, а также применения систем накопления и хранения энергии.



По материалам ТАСС