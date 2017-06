«АЛСО» получил сертификат «ГАЗСЕРТ»

Челябинский завод «АЛСО» продлил действие сертификата соответствия «ГАЗСЕРТ» на шаровые краны ALSO GAS Dn 15-500 Pn 16-40. В результате срок действия сертификата продлен до 09.11.2017. Напомним, под брендом ALSO выпускаются высокотехнологичная и качественная запорная арматура европейского уровня – стальные шаровые краны ALSO DN15-500, PN16-PN40. При невысокой стоимости данные краны обладают исключительным качеством и функциональностью. Их отличительной особенностью является надежность, качество (срок эксплуатации до 30 лет), износоустойчивость (10 тыс. циклов наработки) и независимость от курсовой разницы.



По материалам пресс-службы ООО «АЛСО»