Giacomini представил новое поколение групп быстрого монтажа

Компания Giacomini выпустила второе поколение групп быстрого монтажа — насосно-смесительных узлов в сборе, для котельных. Наряду с модернизацией конструкцией узлов и появления новых моделей также снижена их цена.



Группы быстрого монтажа Giacomini R586R позволяют с минимальными трудозатратами организовать несколько независимо регулируемых контуров системы отопления (а также охлаждения) здания. Данные блоки выпускаются в четырех основных модификациях в соответствии с принципом организации подмеса теплоносителя в регулируемы контуре: без подмеса, для высокотемпературных контуров системы отопления, либо с подмесом теплоносителя из обратной магистрали при помощи моторизированных трехходовых клапанов, либо термостатического смесителя.



Группы быстрого монтажа поставляются целиком собранными, содержат теплоизолирующий кожух из вспененного полипропилена, термометры для контроля температуры на подающей и обратной магистрали. Комплектуются циркуляционным насосом Wilo высшего класса энергоэффективности, также существует вариант поставки без насоса — в этом случае группа поставляется со смонтированной на место насоса стальной трубкой-проставкой.



Регулирование смесительных клапанов групп быстрого монтажа может производиться в ручном режиме. Также производитель предлагает несколько моделей управляющих моторов, включая так называемый «умный мотор» K275 со встроенным контроллером температуры. Межосевое расстояние между патрубками подачи и обратки составляет 125 мм, что позволяет устанавливать группы быстрого монтажа Giacomini на котельные коллекторы и гидравлические разделители большинства производителей. Также компания выпускает универсальные коллекторы —



разделители серии R586SEP, которые при последовательной установке позволяют организовать до шести независимых контуров систем отопления. По материалам пресс-службы Giacomini