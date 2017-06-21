«Пан или пропал» – пост-релиз конференции «Полимерные трубы и фитинги 2017» от Группы ПОЛИПЛАСТИК

Развитие российского рынка пластиковых труб ограничено в первую очередь конечным спросом, и уже во вторую – сырьевым обеспечением. Контрафактная трубная продукция продолжает дискредитировать рынок, остановить ни ее выпуск, ни потребление пока не удается. Порой вынужденная, порой сознательная экономия на издержках подрывает уверенность в эффективности полимерных трубопроводов и создает мощный задел для отката к использованию морально и физически устаревших металлических труб.



Проанализировать состояние и перспективы отечественного рынка полимерных труб удалось в ходе Одиннадцатой международной конференции «Полимерные трубы и фитинги 2017», которая прошла 26 мая в Москве. Организатором мероприятия выступила компания INVENTRA, партнером – компания «Центрополимер», поддержку оказала Международная специализированная выставка interplastica, информационным спонсором стал журнал «Полимерные материалы».



«Помимо традиционной статистики, хочется оценить состояние отрасли изнутри, чем живут потребители, производители и переработчики в условиях сжатости объемов трубного рынка. Обозначились ли новые точки роста, сыграет ли московская программа реновации роль в повышении потребления полимерных труб», – отметил в приветственном слове управляющий директор CREON Energy Сергей Столяров. – Также мы непременно поговорим о контрафакте, что уже сделано, и что еще нужно предпринять для разрешения сложившейся ситуации».



Для статистики:



В прошлом году сохранить потребление полимерных труб на уровне 2015 г. в 425 тыс. т удалось за счет роста продаж полипропиленовых труб на 9%, тогда как сегмент полиэтиленовых и ПВХ-труб продолжил отрицательную динамику, сообщил аналитик INVENTRA Вячеслав Гущин. Производство полипропиленовых труб в России за 2016 г. увеличилось на 21% и оценивается в 97 тыс. т. Рост произошел, в частности, благодаря заводу «Валф-РУС», который увеличил выпуск продукции в три раза за счет расширения и обновления производственных мощностей.



По материалам пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК